Оплата возможна любым удобным способом. Мы работаем с наличными, а также принимаем безналичный расчет с НДС.

На все виды продукции и услуг есть соответствующие сертификаты и паспорта.

Доставка осуществляется в день заказа при условии наличия свободной спецтехники. В противном случае выбирается удобное заказчику время.

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