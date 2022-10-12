Таллинское шоссе, Белоостров, Волхонское шоссе, Янино.
+7(960) 233-55-68
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Производство
и доставка бетона

Санкт-Петербург и Ленинградская область
Производства нашего бетона находятся в четырёх районах Санкт-Петербурга и области, что позволяет обеспечить низкие цены на оперативную доставку!
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Собственное производство
Работа без посредников
Фиксированные цены
Аренда спецтехники
Наличие лаборатории
Оплата любым способом
Оперативная доставка
Скидки за объём

АССОРТИМЕНТ

Товарный бетон
(используется при создании колодцев, труб, различных инженерных коммуникаций, изготовлении фундаментов, перекрытий и плит, а также возведения монолитных сооружений)
Керамзитобетон
(лёгкий бетон, который подходит для возведения несущих стен, различных конструкций, основы дорожного полотна и теплоизоляции)
Фибробетон
(применяют для заливки канализационных стоков, бордюров, тротуарной плитки и брусчатки, также подходит для оснований сооружений)
Бездобавочный бетон
(прекрасно подойдёт для возведения монолитных бесшовных полов, укрепления и усиления опорных конструкций и зданий, часто используется при производстве железобетонных конструкций)
Специальный бетон
(это виды бетонов, которые имеют измененную технологию, параметры и свойства для использования в более агрессивных и негативных факторах с увеличенной нагрузкой)
Бетон с ПМД
(бетон с противоморозными добавками для условий работы в минусовую температуру)
Вся наша продукция соблюдает стандарты ГОСТ и имеет соответствующие сертификаты. При необходимости мы предоставим все нужные документы.

ПРАЙС

Бетон
Дополнительные виды бетона
Бетон противоморозный
Монтажный раствор
Цементно-песчаная смесь
КлассМаркаПодвижностьСтоимость за 1 м3, руб.
B7.5М1003/44050
B10М1503/44100
B12.5М150
3/4
под АБН
4200
4450
B15М200
3
4
4450
4550
B20М250
3
4
4600
4650
B22.5М300
3
4
4750
4800
B25М350
3
4
4850
4900
B30М400
3
4
5100
5150
B35М450
3
4
5400
5450
B40М500
3
4
5850
5900
B45М550
3
4
6300
6400
УКАЗАНЫ ЦЕНЫ ЗА 1 КУБИЧЕСКИЙ МЕТР ПРИ ОПЛАТЕ НАЛИЧНЫМИ. ЦЕНЫ МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАГРУЗКИ.
НаименованиеСтоимость на 1м3, руб.
Бездобавочный+200
Схема Г+200
ЖБИ+150
Керамзит+400
Фракция 5/10+700
УКАЗАНЫ ЦЕНЫ ЗА 1 КУБИЧЕСКИЙ МЕТР ПРИ ОПЛАТЕ НАЛИЧНЫМИ. ЦЕНЫ МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАГРУЗКИ.
НаименованиеСтоимость на 1м3, руб.
ПМД-580
ПМД-10160
ПМД-15240
ПМД-20320
УКАЗАНЫ ЦЕНЫ ЗА 1 КУБИЧЕСКИЙ МЕТР ПРИ ОПЛАТЕ НАЛИЧНЫМИ. ЦЕНЫ МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАГРУЗКИ.
МаркаПодвижностьСтоимость за 1 м3, руб.
М503/43400
М753/43500
М1003/43700
М1503/43850
М200
3
4
4250
4300
М250
3
4
4300
4350
М300
3
4
4400
4450
М350
3
4
4500
4550
УКАЗАНЫ ЦЕНЫ ЗА 1 КУБИЧЕСКИЙ МЕТР ПРИ ОПЛАТЕ НАЛИЧНЫМИ. ЦЕНЫ МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАГРУЗКИ.
МаркаСтоимость за 1м3, руб.
1:017700
1:026100
1:035200
1:044700
1:054300
1:064100
1:074000
1:083800
1:093700
1:103600
1:153500
1:203400
УКАЗАНЫ ЦЕНЫ ЗА 1 КУБИЧЕСКИЙ МЕТР ПРИ ОПЛАТЕ НАЛИЧНЫМИ. ЦЕНЫ МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАГРУЗКИ.

СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ АБС

Расстояние от 0 до 5 км обойдётся всего в 550 рублей за 1м3.
Расстояние от 42 км будет стоить 1100 рублей за 1м3.
Каждые следующие 5 км (полные или неполные) оплачиваются + 50 рублей.
Каждый следующий 1 км оплачивается + 25 рублей.
Стоимость доставки в черту города составляет 400 рублей + 25 рублей за каждый км от завода. ИТОГОВАЯ СУММА ЛЮБОЙ ДОСТАВКИ УМНОЖАЕТСЯ НА КОЛИЧЕСТВО КУБОМЕТРОВ (МИНИМУМ 7).
Дополнительные услуги
НаименованиеСтоимость, руб.
Труба до 6 метров2000
Замывка одной единицы АБС500
Перестановка одной единицы АБС500

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ В АРЕНДУ АВТОБЕТОНОНАСОСЫ

Длина стрелы автобетононасоса, мМинимальное время работыСтоимость руб/час
АБН 24-282 часа (подача) + 6 часов (работа)3000
АБН 32-362 часа (подача) + 6 часов (работа)3200
АБН 38-422 часа (подача) + 6 часов (работа)3500
АБН 44-462 часа (подача) + 6 часов (работа)3800
АБН 482 часа (подача) + 6 часов (работа)4000
АБН 522 часа (подача) + 6 часов (работа)4400
АБН 552 часа (подача) + 6 часов (работа)4600
АБН 582 часа (подача) + 6 часов (работа)5000
ПРИ ПРОКАЧКЕ БЕТОНА ОТ 70 КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ СТОИМОСТЬ СЧИТАЕТСЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ КУБОВ, УМНОЖЕННЫХ НА 0.1, А НЕ ПО ЧАСАМ РАБОТЫ. ОПЛАТА ПОДАЧИ ОСТАЁТСЯ ПРЕЖНЕЙ.
Дополнительные услуги
НаименованиеСтоимость, руб.
Использование 1 метра шланга300
Использование гасителя2000
Перестановка АБН2000
Отсутствие места замывки АБН7000

КАК МЫ РАБОТАЕМ

01
Звонок или Заявка
Позвоните нам, закажите обратный звонок или оставьте заявку на сайте/в мессенджере
02
Составление сметы
Наши менеджеры проконсультируют по конченой стоимости, учитывая все нюансы и пожелания
Доставка/Начало работ
В оговоренные сроки мы осуществим доставку и приступим к работе
У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ТОВАРУ/АРЕНДЕ СПЕЦТЕХНИКИ?
Вы можете задать их по номеру телефона +7(960) 233-55-68 или заполнить форму справа.
Заявки принимаются ежедневно, круглосуточно! Обработка и оформление заказа происходит с 9.00 до 21.00 по будням!

    Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами

    ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ

    Какие способы оплаты предусмотрены?
    Оплата возможна любым удобным способом. Мы работаем с наличными, а также принимаем безналичный расчет с НДС.
    Работаете ли Вы без предоплаты?
    Сотрудничество возможно на постоплатной основе. Детали согласовываются с менеджером.
    Имеются ли у Вас сертификаты качества?
    На все виды продукции и услуг есть соответствующие сертификаты и паспорта.
    Какой минимальный объем заказа?
    Минимальный объём заказа 1м3.
    Как быстро Вы привозите бетон с момента заказа?
    Доставка осуществляется в день заказа при условии наличия свободной спецтехники. В противном случае выбирается удобное заказчику время.
    Цены на сайте актуальны?
    Мы следим за достоверностью цен и обновляем их согласно изменениям на наших заводах. На сайте указаны цены за 1м3, соответственно, чем больше заказ, тем ниже будет конечная стоимость.

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