Производство
и доставка бетона
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Производства нашего бетона находятся в четырёх районах Санкт-Петербурга и области, что позволяет обеспечить низкие цены на оперативную доставку!Заказать бетон
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Собственное производство
Работа без посредников
Фиксированные цены
Аренда спецтехники
Наличие лаборатории
Оплата любым способом
Оперативная доставка
Скидки за объём
АССОРТИМЕНТ
Товарный бетон
(используется при создании колодцев, труб, различных инженерных коммуникаций, изготовлении фундаментов, перекрытий и плит, а также возведения монолитных сооружений)
Керамзитобетон
(лёгкий бетон, который подходит для возведения несущих стен, различных конструкций, основы дорожного полотна и теплоизоляции)
Фибробетон
(применяют для заливки канализационных стоков, бордюров, тротуарной плитки и брусчатки, также подходит для оснований сооружений)
Бездобавочный бетон
(прекрасно подойдёт для возведения монолитных бесшовных полов, укрепления и усиления опорных конструкций и зданий, часто используется при производстве железобетонных конструкций)
Специальный бетон
(это виды бетонов, которые имеют измененную технологию, параметры и свойства для использования в более агрессивных и негативных факторах с увеличенной нагрузкой)
Бетон с ПМД
(бетон с противоморозными добавками для условий работы в минусовую температуру)
Вся наша продукция соблюдает стандарты ГОСТ и имеет соответствующие сертификаты. При необходимости мы предоставим все нужные документы.
ПРАЙС
Бетон
Дополнительные виды бетона
Бетон противоморозный
Монтажный раствор
Цементно-песчаная смесь
|Класс
|Марка
|Подвижность
|Стоимость за 1 м3, руб.
|B7.5
|М100
|3/4
|4050
|B10
|М150
|3/4
|4100
|B12.5
|М150
3/4
под АБН
4200
4450
|B15
|М200
3
4
4450
4550
|B20
|М250
3
4
4600
4650
|B22.5
|М300
3
4
4750
4800
|B25
|М350
3
4
4850
4900
|B30
|М400
3
4
5100
5150
|B35
|М450
3
4
5400
5450
|B40
|М500
3
4
5850
5900
|B45
|М550
3
4
6300
6400
УКАЗАНЫ ЦЕНЫ ЗА 1 КУБИЧЕСКИЙ МЕТР ПРИ ОПЛАТЕ НАЛИЧНЫМИ. ЦЕНЫ МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАГРУЗКИ.
|Наименование
|Стоимость на 1м3, руб.
|Бездобавочный
|+200
|Схема Г
|+200
|ЖБИ
|+150
|Керамзит
|+400
|Фракция 5/10
|+700
УКАЗАНЫ ЦЕНЫ ЗА 1 КУБИЧЕСКИЙ МЕТР ПРИ ОПЛАТЕ НАЛИЧНЫМИ. ЦЕНЫ МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАГРУЗКИ.
|Наименование
|Стоимость на 1м3, руб.
|ПМД-5
|80
|ПМД-10
|160
|ПМД-15
|240
|ПМД-20
|320
УКАЗАНЫ ЦЕНЫ ЗА 1 КУБИЧЕСКИЙ МЕТР ПРИ ОПЛАТЕ НАЛИЧНЫМИ. ЦЕНЫ МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАГРУЗКИ.
|Марка
|Подвижность
|Стоимость за 1 м3, руб.
|М50
|3/4
|3400
|М75
|3/4
|3500
|М100
|3/4
|3700
|М150
|3/4
|3850
|М200
3
4
4250
4300
|М250
3
4
4300
4350
|М300
3
4
4400
4450
|М350
3
4
4500
4550
УКАЗАНЫ ЦЕНЫ ЗА 1 КУБИЧЕСКИЙ МЕТР ПРИ ОПЛАТЕ НАЛИЧНЫМИ. ЦЕНЫ МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАГРУЗКИ.
|Марка
|Стоимость за 1м3, руб.
|1:01
|7700
|1:02
|6100
|1:03
|5200
|1:04
|4700
|1:05
|4300
|1:06
|4100
|1:07
|4000
|1:08
|3800
|1:09
|3700
|1:10
|3600
|1:15
|3500
|1:20
|3400
УКАЗАНЫ ЦЕНЫ ЗА 1 КУБИЧЕСКИЙ МЕТР ПРИ ОПЛАТЕ НАЛИЧНЫМИ. ЦЕНЫ МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАГРУЗКИ.
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ АБС
Расстояние от 0 до 5 км обойдётся всего в 550 рублей за 1м3.
Расстояние от 42 км будет стоить 1100 рублей за 1м3.
Каждые следующие 5 км (полные или неполные) оплачиваются + 50 рублей.
Каждый следующий 1 км оплачивается + 25 рублей.
Стоимость доставки в черту города составляет 400 рублей + 25 рублей за каждый км от завода. ИТОГОВАЯ СУММА ЛЮБОЙ ДОСТАВКИ УМНОЖАЕТСЯ НА КОЛИЧЕСТВО КУБОМЕТРОВ (МИНИМУМ 7).
Дополнительные услуги
|Наименование
|Стоимость, руб.
|Труба до 6 метров
|2000
|Замывка одной единицы АБС
|500
|Перестановка одной единицы АБС
|500
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ В АРЕНДУ АВТОБЕТОНОНАСОСЫ
|Длина стрелы автобетононасоса, м
|Минимальное время работы
|Стоимость руб/час
|АБН 24-28
|2 часа (подача) + 6 часов (работа)
|3000
|АБН 32-36
|2 часа (подача) + 6 часов (работа)
|3200
|АБН 38-42
|2 часа (подача) + 6 часов (работа)
|3500
|АБН 44-46
|2 часа (подача) + 6 часов (работа)
|3800
|АБН 48
|2 часа (подача) + 6 часов (работа)
|4000
|АБН 52
|2 часа (подача) + 6 часов (работа)
|4400
|АБН 55
|2 часа (подача) + 6 часов (работа)
|4600
|АБН 58
|2 часа (подача) + 6 часов (работа)
|5000
ПРИ ПРОКАЧКЕ БЕТОНА ОТ 70 КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ СТОИМОСТЬ СЧИТАЕТСЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ КУБОВ, УМНОЖЕННЫХ НА 0.1, А НЕ ПО ЧАСАМ РАБОТЫ. ОПЛАТА ПОДАЧИ ОСТАЁТСЯ ПРЕЖНЕЙ.
Дополнительные услуги
|Наименование
|Стоимость, руб.
|Использование 1 метра шланга
|300
|Использование гасителя
|2000
|Перестановка АБН
|2000
|Отсутствие места замывки АБН
|7000
КАК МЫ РАБОТАЕМ
01
Звонок или Заявка
Позвоните нам, закажите обратный звонок или оставьте заявку на сайте/в мессенджере
02
Составление сметы
Наши менеджеры проконсультируют по конченой стоимости, учитывая все нюансы и пожелания
Доставка/Начало работ
В оговоренные сроки мы осуществим доставку и приступим к работе
У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ТОВАРУ/АРЕНДЕ СПЕЦТЕХНИКИ?
Вы можете задать их по номеру телефона +7(960) 233-55-68 или заполнить форму справа.
Заявки принимаются ежедневно, круглосуточно! Обработка и оформление заказа происходит с 9.00 до 21.00 по будням!
ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ
Какие способы оплаты предусмотрены?
Оплата возможна любым удобным способом. Мы работаем с наличными, а также принимаем безналичный расчет с НДС.
Работаете ли Вы без предоплаты?
Сотрудничество возможно на постоплатной основе. Детали согласовываются с менеджером.
Имеются ли у Вас сертификаты качества?
На все виды продукции и услуг есть соответствующие сертификаты и паспорта.
Какой минимальный объем заказа?
Минимальный объём заказа 1м3.
Как быстро Вы привозите бетон с момента заказа?
Доставка осуществляется в день заказа при условии наличия свободной спецтехники. В противном случае выбирается удобное заказчику время.
Цены на сайте актуальны?
Мы следим за достоверностью цен и обновляем их согласно изменениям на наших заводах. На сайте указаны цены за 1м3, соответственно, чем больше заказ, тем ниже будет конечная стоимость.